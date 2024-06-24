Тренажер для операций на кошках создали в России

В Томске создали тренажер для лапароскопических операций на кошках

Томские студенты Екатерина Барт, Руслан Воронцов и Алина Уманец создали тренажер для лапароскопической ветеринарной хирургии кошек. Об этом рассказали на медиапортале сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ).

Сообщается, что изобретение позволит будущим медикам моделировать клинические случаи и отрабатывать сложные операции.

«Прототип имитирует нижнюю часть туловища кошки и соответствующие внутренние органы — матка с маточными трубами и яичниками, кровеносные сосуды, мочевой пузырь и кишечник», — уточнила руководитель проекта «Тренажер лапароскопической овариоэктомии на домашних животных» Алина Акулова.

Отмечается, что комплектующие устройства распечатали на 3D-принтере. Помимо этого, на их основе изготовили силиконовые модели, которые поместили в корпус тренажера. Уточняется, что прототип проходит клинические исследования. Так, первая операция с помощью изобретения уже была проведена.

Ранее в июне в Челябинске успешно пересадили печень учительнице. Пациенткой стала учитель-дефектолог Татьяна Панасенко, у которой возникло онкологическое заболевание на фоне цирроза печени.