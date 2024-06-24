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19:52, 24 июня 2024Моя страна

Тренажер для операций на кошках создали в России

В Томске создали тренажер для лапароскопических операций на кошках

Фото: Сибирский государственный медицинский университет

Томские студенты Екатерина Барт, Руслан Воронцов и Алина Уманец создали тренажер для лапароскопической ветеринарной хирургии кошек. Об этом рассказали на медиапортале сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ).

Сообщается, что изобретение позволит будущим медикам моделировать клинические случаи и отрабатывать сложные операции.

«Прототип имитирует нижнюю часть туловища кошки и соответствующие внутренние органы — матка с маточными трубами и яичниками, кровеносные сосуды, мочевой пузырь и кишечник», — уточнила руководитель проекта «Тренажер лапароскопической овариоэктомии на домашних животных» Алина Акулова.

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Отмечается, что комплектующие устройства распечатали на 3D-принтере. Помимо этого, на их основе изготовили силиконовые модели, которые поместили в корпус тренажера. Уточняется, что прототип проходит клинические исследования. Так, первая операция с помощью изобретения уже была проведена.

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      Екатерина Ештокина
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