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19:29, 24 июня 2024Забота о себе

Уролог назвал неочевидный факт о мужском бесплодии

Уролог Липшульц: у мужчины с бесплодием выше риск заболеть раком

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

У мужчины с бесплодием выше риск заболеть раком и другими опасными для жизни заболеваниями, предупредил уролог Ларри Липшульц. Неочевидный факт о мужском здоровье он назвал Fox News.

Липшульц отметил, что проблемы с фертильностью чаще возникают на фоне каких-либо других нарушений в организме. Например, самым распространенным он назвал старение. Врач уточнил, что после 50 способность к оплодотворению постепенно снижается.

Еще один фактор проблем с фертильностью — ожирение. «Проблема заключается в том, что жир превращает тестостерон в эстроген, что вредно для выработки спермы. Поддержание нормального веса принесет пользу не только сексуальному здоровью, но и организму в целом», — сказал Липшульц.

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Кроме того, уролог предупредил, что фертильность может снижаться из-за приема тестостерона из внешнего источника. Специалист уточнил, что инъекции и любые другие формы тестостерона блокируют гормоны, способствующие выработке спермы, поэтому принимать их следует только под контролем врача.

Также Липшульц отметил, что проблемы с фертильностью могут возникнуть на фоне химиотерапии, лучевой терапии и приема различных препаратов.

Ранее уролог-андролог Артур Богатырев рассказал, что для поддержания мужского здоровья важно есть продукты, богатые белком и витаминами. По его словам, лучшими вариантами будут рыба, мидии, шпинат и сельдерей.

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      Алиса Дмитриева
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