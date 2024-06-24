В Абхазии рассказали подробности инцидента со стрельбой на границе с Россией

Генпрокуратура Абхазии: возбуждено уголовное дело по факту стрельбы на границе

По факту стрельбы на границе Абхазии и России возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Абхазии на своем сайте.

В ведомстве рассказали подробности инцидента со стрельбой на пограничном пункте на границе с Россией. Как сообщается, жертвой стрельбы стал один человек, еще трое получили ранения.

«Лица на автомашине марки Cherry подъехали к КПП "Псоу" и из автомата Калашникова произвели 27 выстрелов автоматной очередью», — уточнили в ведомстве. В прокуратуре возбудили уголовное дело по факту лишения жизни, подготовки покушения и незаконного хранения оружия.

Ранее прокуратура Гагрского района Абхазии сообщила о задержании подозреваемых в перестрелке на границе. В МВД республики уточнили, что личности всех подозреваемых были установлены.