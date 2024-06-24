Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:14, 24 июня 2024Бывший СССР

В ДНР сообщили об уходе ВСУ с позиций на западе Красногоровки

Советник Кимаковский: ВСУ лишились позиций на западе Красногоровки

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились позиций на западе Красногоровки. Его слова приводит ТАСС.

Чиновник отметил, что противник не выстоял под давлением российских военных, в указанном районе продолжается зачистка.

«Их оборона в частном секторе на западе Красногоровки потерпела крах, с позиций они ушли, оставив лишь точечные очаги сопротивления», — добавил Кимаковский.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) оценил ситуацию для ВСУ на поле боя и назвал ее довольно сложной.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Одессе нанесли удар по заводу с западными боеприпасами

      Обнаружена причина облысения у людей

      Звезда OnlyFans раскрыла самый странный запрос подписчика

      Путин поблагодарил Ким Чен Ына за замечательный прием

      Россиянам рассказали о ситуации с туризмом в Крыму

      Женщина обожглась крапивой и вызвала спасателей

      Популярная рэперша показала откровенное фото

      Махачев выступил в защиту ислама на фоне событий в Дагестане

      Пострадавших после удара ВСУ по пляжу в Севастополе перевезут в Москву

      В Севастополе потушили все возникшие после падения фрагментов ATACMS возгорания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше