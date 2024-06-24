В ДНР сообщили об уходе ВСУ с позиций на западе Красногоровки

Советник Кимаковский: ВСУ лишились позиций на западе Красногоровки

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились позиций на западе Красногоровки. Его слова приводит ТАСС.

Чиновник отметил, что противник не выстоял под давлением российских военных, в указанном районе продолжается зачистка.

«Их оборона в частном секторе на западе Красногоровки потерпела крах, с позиций они ушли, оставив лишь точечные очаги сопротивления», — добавил Кимаковский.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) оценил ситуацию для ВСУ на поле боя и назвал ее довольно сложной.