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12:24, 24 июня 2024Бывший СССР

В Эстонии заявили о сложностях в достижении консенсуса по новым антироссийским санкциям

МИД Эстонии признал сложности в консенсусе ЕС по новым санкциям против России
Маргус Цахкна

Маргус Цахкна. Фото: Hanna Johre / NTB / Reuters

Странам Европейского союза (ЕС) необходимо прикладывать все больше усилий для достижения консенсуса по новым санкциям против РФ. Об подобных сложностях глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил перед заседанием Совета ЕC, передает ТАСС.

По его словам, приходить к общей позиции относительно антироссийских санкций странам Евросоюза «становится все тяжелее и тяжелее». При этом он отметил, что в настоящий момент ЕС уже нужно начинать работу над следующим, 15-м пакетом санкций.

24 июня стало известно, что Евросоюз ввел 14-й пакет санкций против России. В него, в частности, были включены рестрикции в отношении 116 российских физических и юридических лиц, а также запрет на продажу исторических и культурных ценностей, в которых можно «заподозрить украинское происхождение».

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      Алевтина Запольская
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