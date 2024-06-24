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12:37, 24 июня 2024Бывший СССР

В Кремле ответили на вопрос о действии мирного предложения по Украине

Песков: мирное предложение Путина по Украине пока остается в силе

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Мирное предложение президента России Владимира Путина по Украине пока остается в силе и после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Песков ответил на вопрос о действии мирного предложения после атаки ВСУ на Севастополь. Он подчеркнул, что Путин объяснил временные рамки инициативы на пресс-конференции в ходе визита во Вьетнам.

«Да [, действует]», — заявил пресс-секретарь президента.

Ранее представитель министерства обороны США отказался комментировать удар ВСУ по мирным жителям в Севастополе. При этом он подчеркнул, что ведомство в курсе сообщений об обстреле города американскими ракетами ATACMS.

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