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12:16, 24 июня 2024Россия

В Кремле заявили о нежелании Путина выступать с обращением из-за терактов в России

Песков: Путин не планирует выступать из-за терактов в Дагестане и Севастополе

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин не планирует выступать со специальным обращением из-за терактов в Севастополе и в Дагестане. О нежелании главы государства сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь отметил, что Путину оперативно докладывают о ситуации в атакованных регионах.

Песков, комментируя вопрос журналиста, пояснил, что сейчас в Кремле нет планов выпустить специальное обращение президента к россиянам в связи с произошедшими трагедиями.

Путин глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких, и «продолжает получать информацию о том, как оказывается помощь пострадавшим и семьям жертв атак в Крыму и в Дагестане, подчеркнул его пресс-секретарь.

23 июня выпущенная украинскими войсками ракета с кассетной боевой частью взорвалась над пляжем в Севастополе, где в тот момент отдыхали люди.

В тот же день стало известно, что участники организованной группы совершили вооруженные нападения на религиозные здания в Махачкале и Дербенте, а также обстреляли сотрудников правоохранительных органов.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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