В Молдавии полиция применила силу к вернувшемуся из России оппозиционеру

В Кишиневе применили силу к вернувшемуся из России оппозиционеру Шиколаю

Полицейские в аэропорту Кишинева применили силу к вернувшемуся из России активисту молодежного крыла оппозиционного блока «Победа» Николаю Шиколаю. Об этом сообщил в своем Telegram-канале лидер блока Илан Шор.

Он опубликовал видео с задержанием Шиколая, рассказав, что его окружили «агрессивные полицейские, которые непонятно куда и зачем его волокут». «Силовикам в масках и с автоматами не нужны основания, чтобы тащить человека на допрос. Достаточно того, что он посетил Москву», — написал молдавский политик.

Шор назвал подобное отношение к гражданам государства позорным, возложив ответственность за беззаконие на главу страны Майю Санду.

Ранее Илан Шор заявил, что аэропорт Кишинева не принял самолет авиакомпании FlyOne, летевший из Еревана, по прямому указанию Санду и Речана.