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17:15, 24 июня 2024Мир

В ООН назвали недопустимым применение кассетных боеприпасов в населенных районах

УВКПЧ ООН: применение кассетных боеприпасов в населенных районах недопустимо

Фото: Tao Jun / Globallookpress.com

Применение кассетных боеприпасов в населенных районах является недопустимым. Об этом заявила официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел в беседе с РИА Новости.

«Хотя кассетные боеприпасы сами по себе не запрещены международным гуманитарным правом, УВКПЧ ООН придерживается позиции, согласно которой их применение в населенных районах несовместимо с основополагающими принципами международного гуманитарного права», — заявила Троссел.

По ее словам, гуманитарное право запрещает неизбирательные атаки, в ходе которых может пострадать мирное население. Троссел добавила, что после применения такого оружия, как кассетные боеприпасы, «гражданские лица остаются незащищенными от взрывоопасных пережитков войны в течение многих лет и даже десятилетий».

Представитель УВКПЧ ООН также обратилась к государствам с призывом отказаться от использования кассетных боеприпасов из-за рисков для мирного населения.

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      Елизавета Мытарева
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