В УВКПЧ ООН прокомментировали удар ВСУ по Севастополю

УВКПЧ ООН проверит данные о пострадавших при ударах ВСУ по Севастополю

Применение кассетных боеприпасов в гражданских районах несовместимо с соблюдением международного права. Так официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел прокомментировала удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю, сообщает РИА Новости.

По ее словам, организация проинформирована о большом числе пострадавших среди гражданского населения, в том числе и среди детей, в связи с ударом по Севастополю и пытается проверить эти данные. Троссел отметила, что заявления местных властей о применении кассетных боеприпасов при атаке также вызывают тревогу.

«Мы пытаемся проверить как можно больше информации об этом инциденте (...) Несмотря на неоднократные запросы, у нас нет доступа на Крымский полуостров», — заключила она.

Ранее стало известно, что посла США в Москве Линн Трейси вызвали в МИД России из-за массированной ракетной атаки ВСУ на Севастополь. Уточняется, что дипломату был сделан демарш из-за помощи Вашингтона Киеву.