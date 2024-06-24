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04:44, 24 июня 2024Россия

В России предложили лишать водителей прав за незаконную установку знака «инвалид»

В ГД предложили лишать прав на 3 месяца за незаконную установку знака «инвалид»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Депутаты ЛДПР разработали проект о лишении водительских прав на срок до трех месяцев за повторное незаконное использование опознавательного знака «инвалид». Об этом передает РИА Новости.

Документ уже направили направлен на заключение в правительство России. В пояснительной записке к нему отмечается, что в последнее время выросло число водителей, незаконно использующих знак «инвалид» для бесплатной парковки. Из-за этого люди с инвалидностью не получают доступ к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

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Авторы предложили за повторное использование знака «инвалид» ввести наказание в виде «административного штрафа на граждан в размере 10 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев и конфискацией предмета административного правонарушения».

Ранее в России предложили запретить эвакуировать машины со знаком «Инвалид». Как отмечают авторы законопроекта, инициативу разработали для удобства людей с инвалидностью.

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      Марина Совина
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