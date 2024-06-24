Майор ВСУ Скуратовский заявил о невозможности остановить Россию

Украина неспособна остановить Россию. Об этом майор Вооруженных сил республики (ВСУ) Иван Скуратовский заявил в интервью газете The Times.

Он посетовал на то, что украинское телевидение рассказывает о подконтрольной Киеву ситуации, которая на самом деле таковой не является. «Мы не можем полностью остановить ее (Россию), это невозможно», — признал военный, отметив, что у ВСУ уже «просто заканчиваются люди».

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал довольно сложной ситуацию для украинской армии на поле боя. По его мнению, подобное положение дел будет сохраняться еще минимум месяц.