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19:29, 24 июня 2024Бывший СССР

В ВСУ признали невозможность остановить Россию

Майор ВСУ Скуратовский заявил о невозможности остановить Россию

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина неспособна остановить Россию. Об этом майор Вооруженных сил республики (ВСУ) Иван Скуратовский заявил в интервью газете The Times.

Он посетовал на то, что украинское телевидение рассказывает о подконтрольной Киеву ситуации, которая на самом деле таковой не является. «Мы не можем полностью остановить ее (Россию), это невозможно», — признал военный, отметив, что у ВСУ уже «просто заканчиваются люди».

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал довольно сложной ситуацию для украинской армии на поле боя. По его мнению, подобное положение дел будет сохраняться еще минимум месяц.

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      Алевтина Запольская
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