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19:18, 24 июня 2024Интернет и СМИ

Врачи назвали распространенную ошибку при лечении цистита

Врачи Малышева и Продеус: прогревание зоны мочевого пузыря вредно при цистите

Фото: H_Ko / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что прогревание зоны мочевого пузыря вредно при цистите. Выпуск передачи, в котором медики назвали распространенную ошибку при лечении недуга, доступен на сайте телеканала.

Малышева предупредила, что греть зону мочевого пузыря при цистите нельзя. «Прогревать не то что глупо, это вредно, потому что будут создаваться условия эффективного роста бактерий, будет приток крови. Воспаление будет усиливаться, это будет только способствовать прогрессу заболевания», — отметил Продеус.

Иммунолог также отметил, что прогревание зоны мочевого пузыря при цистите может привести к осложнениям на почки. «Одна из причин, почему мы назначаем УЗИ почек, — чтобы не пропустить инфекцию там», — заключил медик.

Ранее врач общей практики Александр Мясников назвал неприятное последствие бурной интимной жизни. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что частая половая активность может вызывать цистит.

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      Олег Давыдов
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