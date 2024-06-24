Подтвержден связанный с образованием звезд космический феномен

Телескоп Уэбба обнаружил связанный с образованием звезд космический феномен

Астрономы с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба впервые подтвердили существование космического феномена, который связан с образованием новых звезд. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Ученые получили изображение, сделанное с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона NIRCam, на котором запечатлена туманность Змеи, находящаяся в молодой области звездообразования. В северной части туманности астрономы обнаружили группу протозвездных потоков, образующихся при столкновении газовых струй новорожденных звезд с окружающим газом и пылью.

Высокое пространственное разрешение и чувствительность телескопа Уэбба в ближнем инфракрасном спектре позволили наблюдать выровненные в одну сторону протозвездные потоки. Обычно эти объекты имеют различную ориентацию в пределах одного региона. Когда межзвездное газовое облако коллапсирует, образуя звезду, оно начинает вращаться быстрее. Чтобы газ продолжил двигаться внутрь, необходимо удалить часть углового момента.

Это происходит благодаря вихревым магнитным полям во внутреннем диске, запускающим часть материала в виде двойных струй, которые отбрасываются наружу в противоположных направлениях перпендикулярно диску. Двойные звезды, которые вращаются вокруг друг друга, могут менять ориентацию, что, в свою очередь, влияет на направление потоков.

Также было обнаружено, что туманность Змеи является отражающей, то есть облака газа и пыли отражает свет звезд. В центре изображения находится плотное скопление вновь формирующихся звезд, некоторые из которых могут вырасти до массы Солнца.