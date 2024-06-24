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12:40, 24 июня 2024Культура

Земфира вернулась в Москву

Стало известно о приезде Земфиры в Москву для лечения

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Певица Земфира Рамазанова (внесена Минюстом в реестр иноагентов) вернулась в Москву ради лечения зубов. Об этом стало известно Telegram-каналу «Хуже и не скажешь» со ссылкой на очевидцев.

По данным посетителей одной из городских поликлиник, они видели артистку в очереди на прием к специалисту. Источник также опубликовал фото Земфиры, на котором она садится в автомобиль в центре Москвы.

Администрация поликлиники отказалась подтвердить визит Земфиры из-за врачебной тайны, уточнил канал.

Покинувшая Россию артистка была внесена в реестр иностранных агентов в 2023 году. Отмечалось, что Земфира выступала с критикой в адрес специальной военной операции (СВО), поддерживала Украину и давала концерты в недружественных странах. Помимо этого, исполнительницу обвиняли в иностранном финансировании.

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      Мария Рюрикова
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