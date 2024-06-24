Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:00, 24 июня 2024Забота о себе

Женщин предупредили об опасности секса на одну ночь

Фото: Unsplash

Эксперт по отношениям Луиза Перри считает, что для женщин секс на одну ночь имеет более серьезные риски, чем для мужчин. Об опасности случайных связях она предупредила в выпуске подкаста британского бизнесмена Стивена Бартлетта, пишет Daily Star.

Первой опасностью Перри назвала незапланированную беременность. Эксперт указала, что никакие контрацептивы полностью не исключают такой вероятности. Однако, если это произойдет с партнером на одну ночь, то все финансовые расходы, вероятнее всего, женщина будет нести в одиночку, предупредила Перри.

Кроме того, поскольку женщины слабее, наедине с малознакомым мужчиной они всегда будут находиться в ситуации риска, продолжила эксперт. Перри также добавила, что мужчины и женщины испытывают разные эмоции по отношению к случайному сексу. Большинство мужчин, говорит она, воспринимают такую идею с энтузиазмом, тогда как женщины, наоборот, менее заинтересованы.

Материалы по теме:
«Наш самый сексуальный орган — это мозг» Секс, любовь и химия: что заставляет человека влюбляться
«Наш самый сексуальный орган — это мозг»Секс, любовь и химия: что заставляет человека влюбляться
20 сентября 2020
Мое тело — их дело Азбука любви и секса в современной литературе
Мое тело — их делоАзбука любви и секса в современной литературе
4 октября 2018

Ранее мужчина на форуме Reddit рассказал, что занялся сексом с новой девушкой и был обескуражен ее поведением. По его словам, во время полового акта, она упала на кровать и стала плакать.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      В США отреагировали на удар ВСУ по Севастополю. Пентагон отказался комментировать обстрел мирных жителей

      В Совфеде ответили на призыв вице-канцлера ФРГ прекратить торговать с Россией

      В США признали невиновным ожидающего 20 лет казни мужчину

      Россиянин избил и изнасиловал 20-летнюю сожительницу после ссоры

      Операторы FPV-дронов бригады морской пехоты уничтожили танк Leopard

      Очевидец рассказал о нападении боевиков на Махачкалу

      Знаменитая порноактриса описала идеальный пенис

      Россиянка побывала в США и назвала ее страной запретов

      Россиянина обвинили в обмане зарубежной фирмы на 46 миллионов рублей

      Кабмин поддержал законопроект о конфискациях за организацию незаконной миграции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше