Женщин предупредили об опасности секса на одну ночь

Эксперт по отношениям Луиза Перри считает, что для женщин секс на одну ночь имеет более серьезные риски, чем для мужчин. Об опасности случайных связях она предупредила в выпуске подкаста британского бизнесмена Стивена Бартлетта, пишет Daily Star.

Первой опасностью Перри назвала незапланированную беременность. Эксперт указала, что никакие контрацептивы полностью не исключают такой вероятности. Однако, если это произойдет с партнером на одну ночь, то все финансовые расходы, вероятнее всего, женщина будет нести в одиночку, предупредила Перри.

Кроме того, поскольку женщины слабее, наедине с малознакомым мужчиной они всегда будут находиться в ситуации риска, продолжила эксперт. Перри также добавила, что мужчины и женщины испытывают разные эмоции по отношению к случайному сексу. Большинство мужчин, говорит она, воспринимают такую идею с энтузиазмом, тогда как женщины, наоборот, менее заинтересованы.

Ранее мужчина на форуме Reddit рассказал, что занялся сексом с новой девушкой и был обескуражен ее поведением. По его словам, во время полового акта, она упала на кровать и стала плакать.

