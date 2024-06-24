Звезда OnlyFans бросила учебу ради съемок в порно и назвала себя умной

Американская порноактриса, звезда платформы по продаже откровенного контента OnlyFans Лия Готти рассказала, что бросила учебу ради съемок в порно. Об этом она заявила в подкасте Inside OnlyFans, видео вышло на YouTube.

По словам Готти, в возрасте 18 лет она снялась в откровенном видео на поле для гольфа, и ролик стал вирусным. После этого ей начали поступать другие предложения о съемках в фильмах для взрослых, которые она приняла.

«Затем я бросила учебу в колледже, сказала: "Да пошло оно, я не буду учиться"», — отметила гостья подкаста и добавила, что была студенткой биологического факультета. Она также заявила, что считает себя умной.

Ранее другая модель OnlyFans Тиана Райли рассказала о самом странном запросе от подписчика. По словам девушки, один поклонник попросил ее снять видео, в котором она бы притворилась захваченной воинами, которые затем стали бы ее поедать.

