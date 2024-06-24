Звезда OnlyFans раскрыла самый странный запрос подписчика

Звезда платформы по продаже откровенного контента OnlyFans Химена Саенз раскрыла самый странный запрос подписчика. Подробностями она поделилась в подкасте Only Stans, выпуск которого доступен на YouTube.

Ведущий подкаста Гленни Боллс спросил Саенз, какой самый странный запрос она получала от подписчиков на OnlyFans. В ответ девушка рассказала, что однажды один мужчина попросил включить песню о леггинсах, надеть длинные сапоги и в них давить мармеладных мишек. «Это очень странно», — добавила она.

Боллс отметил, что гостьи его подкаста рассказывали ему более неприятные истории о запросе их подписчиков. По его словам, люди часто просят у моделей OnlyFans отправлять им поношенные ими вещи, например нижнее белье или носки. «Одна модель рассказывала, что у нее был подписчик, который просил ее вставить ключ в свое тело, прокрутить его и делать это до тех пор, пока не пойдет кровь, и повторять это несколько недель подряд», — вспомнил он.

Ранее звезда OnlyFans Си-Джей Спаркс также рассказала о самой необычной просьбе подписчика. По ее словам, однажды мужчина настоятельно просил ее забеременеть. Как уточнила модель, подписчик хотел, чтобы она выкладывала на платформе фото и видео, где запечатлена с животом.