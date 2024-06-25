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12:20, 25 июня 2024Ценности

51-летнюю Хайди Клум в купальнике сняли папарацци

51-летнюю супермодель Хайди Клум сняли в купальнике на отдыхе в Италии

Фото: Seven.One Entertainment Group GmbH / Getty Images

Немецкую супермодель, актрису и телеведущую Хайди Клум в откровенном виде на отдыхе в Италии засняли папарацци. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

51-летнюю манекенщицу запечатлели на пляже в раздельном коричневом купальнике с принтом. Упомянутый наряд состоял из бюстгальтера с треугольными чашками на завязках и трусов с низкой посадкой. Помимо этого, звезда примерила короткие зеленые шорты с цветочным принтом.

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Также знаменитость прикрывалась от солнца ярко-красным парео. Вдобавок она распустила волосы и надела солнцезащитные очки.

Ранее в июне 51-летнюю Хайди Клум сняли топлес на отдыхе. На размещенных кадрах звезда предстала в черных плавках с низкой посадкой и цветочным принтом. При этом она продемонстрировала фигуру с кубиками пресса.

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      Екатерина Ештокина
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