Американский посол обвинил власти Китая в препятствовании отношениям граждан

Посол США в КНР Бернс: Пекин мешает налаживать отношения гражданам двух стран

Посол Соединенных Штатов Америки Николас Бернс заявил, что власти Китая препятствуют налаживанию отношений между гражданами двух государств. Он высказался об этом в интервью газете The Wall Street Journal.

«Они говорят, что они выступают за восстановление отношений между населением наших стран, но они принимают радикальные меры, которые делают это невозможным», — выступил с обвинением в адрес Пекина дипломат.

Бернс рассказал, что граждане КНР, которые посещают организованные американской стороной мероприятия в стране, сталкиваются с угрозами и допросами со стороны местных властей.

Ранее генерал-майор армии США в отставке Джон Г. Феррари заявил, что США нужно готовиться к возможной войне с Китаем. Уточняется, что китайские производители глубоко интегрированы в систему обороны США: они предоставляют критически важные технологии и сырье.