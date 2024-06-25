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08:23, 25 июня 2024Мир

Американский посол обвинил власти Китая в препятствовании отношениям граждан

Посол США в КНР Бернс: Пекин мешает налаживать отношения гражданам двух стран

Фото: Mark Schiefelbein / Pool / Reuters

Посол Соединенных Штатов Америки Николас Бернс заявил, что власти Китая препятствуют налаживанию отношений между гражданами двух государств. Он высказался об этом в интервью газете The Wall Street Journal.

«Они говорят, что они выступают за восстановление отношений между населением наших стран, но они принимают радикальные меры, которые делают это невозможным», — выступил с обвинением в адрес Пекина дипломат.

Бернс рассказал, что граждане КНР, которые посещают организованные американской стороной мероприятия в стране, сталкиваются с угрозами и допросами со стороны местных властей.

Ранее генерал-майор армии США в отставке Джон Г. Феррари заявил, что США нужно готовиться к возможной войне с Китаем. Уточняется, что китайские производители глубоко интегрированы в систему обороны США: они предоставляют критически важные технологии и сырье.

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      Маргарита Пименова
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