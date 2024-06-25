Австралийская фигуристка описала ЧМ без россиян фразой «все говорили по-русски»

Фигуристка Голубева заявила, что русский язык очень популярен в среде фигуристов

Российская фигуристка Анастасия Голубева, представляющая Австралию, рассказала об атмосфере на последнем чемпионате мира, который прошел в Канаде. Ее слова приводит Sport24.

Спортсменка заявила, что за обедом все разговаривали по-русски. Она подчеркнула, что русский язык очень популярен в среде фигуристов, и назвала русский языком международного общения в фигурном катании.

18-летняя Голубева родилась в Москве, однако переехала в Австралию в 2020 году. Она выступает в парном катании вместе с австралийцем Гектором Гиотопулосом Муром.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.