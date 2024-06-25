Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:07, 25 июня 2024Наука и техника

Обнаружена необъяснимая черная дыра

Nature Astronomy: обнаружена древняя черная дыра с массой миллиард Солнц

Изображение: T. Müller / MPIA

Телескоп Уэбба обнаружил древнюю черную дыру необъяснимой массы, сравнимой с миллиардом Солнц. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Наблюдения с помощью инструмента MIRI проводились за галактикой J1120+0641 с активным галактическим ядром (квазаром) с высоким красным смещением (z=7). Спектральный анализ позволил получить детализированные данные о физических свойствах аккреционного диска вокруг центральной черной дыры и окружающего газа.

Время путешествия света от галактики до Земли сравнимо с возрастом самой Вселенной, поскольку он был испущен спустя всего 770 миллионов лет после Большого взрыва. Таким образом, у черной дыры в ядре было слишком мало времени, чтобы достичь наблюдаемой массы.

Ранее предполагалось, что сверхмассивные черные дыры в ранней Вселенной могли бы быстро расти только при наличии сверхэффективного механизма поглощения вещества, но новое исследование показало, что аккреционный диск и поглощение материи черной дырой в J1120+0641 мало чем отличается от современных аналогов.

Температура пыли в окружающем пылевом торе оказалась на сто кельвинов (К) выше 1300 К (эта температура характерна для горячей пыли в менее удаленных квазарах), но это не объясняет быстрый рост массы. Также было установлено, что свет квазара не слишком сильно затемняется, что исключает переоценку массы черной дыры из-за избытка пыли.

Результаты показали, что ранние квазары, включая J1120+0641, обладают такими же свойствами, как и квазары более поздних эпох. Это означает, что сверхмассивные черные дыры и их механизмы питания были уже полностью сформированными, когда возраст Вселенной достигал всего 770 миллионов лет. Таким образом, ранние квазары оказались «шокирующе нормальными». Это могло бы объясняться коллапсом массивных облаков газа.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Путин оценил потенциал мирных предложений России. Они реально способны остановить конфликт на Украине

      В Евросоюзе упали доходы от экспорта алмазов

      Серию взрывов и пожар в российском регионе сняли на видео после сообщения об атаке ВСУ

      В России обвинили ЕС в нарушении закона из-за одной меры поддержки Киева

      Волков и Павлович поменялись местами в рейтинге UFC

      Россияне бросились скупать жилье бизнес-класса

      Названа цена квартиры Земфиры в Москве

      Отца ликвидированных в Дагестане боевиков заподозрили в мелком хулиганстве

      25-летний россиянин поел шаурмы и впал в кому

      Россияне раскрыли секреты финансовой грамотности для детей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше