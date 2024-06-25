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10:55, 25 июня 2024Спорт

Болельщики развернули на трибунах российский флаг после решающей игры Кубка Стэнли

Болельщики «Флориды» развернули российский флаг после победы в Кубке Стэнли

Фото: Sam Navarro / Reuters

Болельщики клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерс» развернули на трибунах российский флаг после окончания решающего матча Кубка Стэнли. Об этом сообщает Sport24.

В седьмой встрече финала, которая прошла в ночь на вторник, 25 июня, американская команда одержала победу со счетом 2:1. «Флорида» впервые в истории стала обладателем Кубка Стэнли.

За «Флориду» выступают три российских хоккеиста. Это вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко.

Куликов и Бобровский впервые выиграли Кубок Стэнли. Тарасенко брал трофей в 2019 году в составе «Сент-Луис Блюз».

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      Алексей Гусев
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