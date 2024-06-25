Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:28, 25 июня 2024Из жизни

Миллиардер прошел запрещенную генную терапию ради бессмертия

Миллиардер Брайан Джонсон прошел генную терапию на острове в Гондурасе
Брайан Джонсон

Брайан Джонсон. Кадр: Rich Roll / YouTube

Миллиардер Брайан Джонсон, одержимый идеей бессмертия, ради продления жизни подвергся запрещенной в США генной терапии. Об этом сообщает издание Unilad.

Джонсон побывал на острове в Гондурасе и прошел так называемую фоллистатиновую генную терапию. Заказать ее в США невозможно, поскольку процедура не одобрена для использования американским Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств.

Услуга обошлась миллиардеру в 20 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей). Он полагает, что фоллистатиновая генная терапия позволит ему прожить дольше 120 лет. В прошлом его останавливали только опасения, что вмешательство в ДНК повышает угрозу развития злокачественных опухолей.

120 лет — это для людей потолок. Пока что никому не удавалось его пробить — и ключом к этому может быть генная терапия

Брайан Джонсонмиллиардер
Материалы по теме:
Илон Маск хочет вживить опасный чип в мозг десяткам тысяч людей. Животные с такими чипами провели остаток жизни в агонии
Илон Маск хочет вживить опасный чип в мозг десяткам тысяч людей.Животные с такими чипами провели остаток жизни в агонии
9 ноября 2023
Создатель ChatGPT мог стать жертвой сектантов, ждущих конца света из-за ИИ. Почему им верят миллиардеры и ученые?
Создатель ChatGPT мог стать жертвой сектантов, ждущих конца света из-за ИИ.Почему им верят миллиардеры и ученые?
24 ноября 2023
Жажда крови и денег. Как одержимый миллиардер из США бьется за молодость дикими методами и торгует бессмертием
Жажда крови и денег.Как одержимый миллиардер из США бьется за молодость дикими методами и торгует бессмертием
2 июня 2023

Брайан Джонсон тратит около двух миллионов долларов в год на то, чтобы замедлить процесс биологического старения. Ради омоложения миллиардер переливал себе кровь 17-летнего сына, сидел на причудливых диетах и вкалывал в лицо жир молодых доноров. Недавно он рассказывал, что пытается бороться с признаками эректильной дисфункции при помощи ударно-волновой терапии.

В повседневной жизни Джонсон придерживается ряда строгих правил и живет по необычному распорядку. Он ложится спать в половину девятого вечера и проводит около пяти часов в день в подобии медитации, которую называет «сосредоточенным размышлением». Во сне к нему подключены датчики, измеряющие огромное количество показателей: от вариабельности пульса до числа ночных эрекций. Это, как он сам признает, не идет на пользу его личной жизни.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      ЕС начал переговоры с Украиной о вступлении в союз. Это может занять годы

      Путин наградил погибших во время терактов в Дагестане полицейских

      В МИД заявили о недооценке Западом готовности России защищаться

      Путин наградил посмертно священника и охранника церкви в Махачкале

      Кадыров обратился к чеченцам и силовикам после теракта в Дагестане

      В России раскрыли стратегическое желание Грузии

      Центробанк выступил против прямого доступа инвесторов на биржу

      Защита Ассанжа захотела подать иск в ЕСПЧ или ООН за пытки

      Названа возможная причина повторного возгорания во Фрязино

      «Самая сексуальная в мире волейболистка» показала тело в откровенном бикини

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше