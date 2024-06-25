Экс-главу строительной фирмы осудили за хищение денег при реставрации Московского Кремля

Суд в Москве дал 4 года Орынчуку за хищение 70 млн руб. при реставрации Кремля

Тверской суд Москвы приговорил к четырем годам колонии общего режима бывшего владельца строительной компании «Петербургский ренессанс» Ивана Орынчука по делу о хищении 70 миллионов рублей при реставрации башен и других объектов Московского Кремля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе суда.

Орынчука признали виновным по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Ему зачли время, проведенное в следственном изоляторе с ноября 2022 года, из расчета день в СИЗО за полтора дня в колонии.

По данным следствия, мужчина как глава строительной фирмы подписал соглашения на реставрацию девяти башен, Троицкого моста и объектов в Александровском саду Московского Кремля. В счет предстоящих работ он получил аванс в размере более 89 миллионов рублей, но часть работ оказалась не выполнена в оговоренный срок, а другая часть – не начата. Вскоре в отношении экс-главы фирмы и его сестры Оксаны, занимавшей должность гендиректора «Петербургского ренессанса», было возбуждено уголовное дело.

Уточняется, что Орынчук частично признал вину и погасил часть ущерба. Его сестра вину не признает – дело в отношении нее выделено в отдельное производство.

