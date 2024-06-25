Госпитализированный с ботулизмом актер из сериала «Диверсант» вышел из больницы

Mash: госпитализированного с ботулизмом актера Бардукова выписали из больницы

Актера Алексея Бардукова, которого госпитализировали с ботулизмом в Москве, выписали из медицинского учреждения. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Врачам удалось нормализовать состояние артиста — у него прошли одышка и лихорадочное состояние. По данным канала, Бардуков продолжит наблюдаться у невролога и инфекциониста, так как у него все еще наблюдаются остаточные симптомы болезни.

Ранее были раскрыты детали отравления актера из сериала «Диверсант».

19 июня стало известно, что Алексея Бардукова госпитализировали с ботулизмом в Москве. За день до ухудшения состояния он ел салат лобио, привезенный службой доставки.