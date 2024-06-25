IIHF проигнорировала россиян в статье о победе «Флориды» в Кубке Стэнли

IIHF проигнорировала россиян в статье о победе «Флориды Пантерс» в Кубке Стэнли

Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала статью, посвященную победе «Флориды Пантерс» в Кубке Стэнли, однако проигнорировала в ней российских игроков клуба. Материал доступен на сайте организации.

В материале на шесть тысяч знаков упоминаются многие участники финальной серии, однако российские игроки «Флориды» проигнорированы. За клуб играют трое представителей страны: вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и форвард Владимир Тарасенко.

Бобровский в решающем матче отразил 24 броска по своим воротам и пропустил одну шайбу.

В седьмой встрече финала Кубка Стэнли, которая прошла в ночь на вторник, 25 июня, американская команда одержала победу над «Эдмонтон Ойлерс» со счетом 2:1. «Флорида» впервые в истории стала обладателем Кубка Стэнли.