Княжескую резиденцию раскопали тюменские студенты

Студенты ТюмГУ раскопали остатки княжеской резиденции в Курганской области

Студенты Тюменского государственного университета (ТюмГУ) раскопали остатки княжеской резиденции в Курганской области. Об этом сообщается на сайте вуза.

По данным пресс-службы, российские студенты-историки второго курса под руководством наставника, профессора Натальи Матвеевой и младшего научного сотрудника Евгении Третьяковой нашли оборонительные линии. Молодые люди проходили полевую учебную археологическую практику на Усть-Терсюкском средневековом городище в Шатровском районе.

«Под валом обнаружился засыпанный ранний ров эпохи Великого переселения народов шириной около трех метров. То есть защитные линии перестраивались после набегов врагов», — рассказали сотрудники.

Кроме того, историки обнаружили наконечники стрел, роговую пряжку конской упряжи, ножи, фрагменты медных котелков, разбитые и целые горшки, кости лошади. Вследствие этого они предположили, что поселение являлось резиденцией князя.

Ранее в июне в России нашли ранее не изученные горные породы. Специалисты исследовали территории на границе с Азербайджаном в зоне контакта Восточного Кавказа и Приморской низменности и нашли уникальные лессовидные отложения (вид осадочных пород).