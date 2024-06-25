Косметолог Памелы Андерсон раскрыла секрет ее красоты

Косметолог Клара Хжущ: актриса Памела Андерсон никогда не прибегала к ботоксу

Косметолог Клара Хжущ раскрыла секрет красоты американской актрисы и фотомодели Памелы Андерсон. Соответствующий комментарий публикует издание The Sun.

Эксперт, которая давно работает с 56-летней знаменитостью, рассказала, что та никогда не прибегала к ботоксу и филлерам. «Она очень естественная женщина, но тем не менее, когда дело доходит до ухода за кожей, она очень предприимчива», — отметила Хжущ.

Так, во время процедуры в первую очередь специалист тщательно очищает кожу лица звезды «Спасателей Малибу» и делает пилинг. После этого Хжущ приступает к устранению отеков. «Я сжимаю ее лицо, очищая тем самым все поры. Затем я насыщаю кожу кислородом с помощью бустеров и провожу светотерапию», — объяснила она и добавила, что подобную процедуру актриса проходит два-три раза в неделю.

Ранее сообщалось, что Памела Андерсон показала естественную внешность и восхитила фанатов. Тогда актриса записала видео, в котором предстала в майке серого цвета и продемонстрировала крупным планом лицо без макияжа. При этом она распустила волосы и уложила их назад.