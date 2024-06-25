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10:14, 25 июня 2024Силовые структуры

На курорте россиянку избили и увезли в машине

В Туапсе полиция задержала машину, в которой везли избитую женщину

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

В Краснодарском крае сотрудники ГАИ по горячим следам нашли автомобиль Lada Granta, в котором везли избитую женщину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

Машину с участниками конфликта остановили в Туапсинском районе. Полиция начала проверку по факту избиения жительницы Майкопа.

Ее случайно заметила другая женщина днем 24 июня на дороге возле Хадыженска, сообщает местное издание Sochistream. Очевидица стала снимать происходящее на видео, комментируя события. По ее словам, из машины выскочила женщина в крови и попыталась сбежать, но выбежавшие вслед за ней из салона мужчины догнали ее и вновь усадили в машину.

На кадрах виден белый автомобиль, автор ролика пытается снять находящуюся внутри женщину. Об инциденте было сообщено в полицию.

22 июня сообщалось, что в Красноярске следователи возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего депутата Законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в истязании сожительницы.

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      Любовь Ширижик
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