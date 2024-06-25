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10:33, 25 июня 2024Россия

На месте пожара в здании НИИ под Москвой нашли тела четырех человек

Во Фрязино на месте пожара в здании НИИ нашли четыре тела
СюжетПожар в Москве:

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

На месте пожара на седьмом этаже в здании НИИ «Платан» во Фрязино под Москвой нашли тела четырех человек. Об этом сообщили в экстренных службах, пишут РИА Новости.

Всего при пожаре погибли шесть человек. Люди были заблокированы в горящем здании. Как сообщал Telegram-канал Shot, два человека выпали из окон горящего здания, один из них был критически обгоревшим.

Пожар произошел днем 24 июня. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. По данным Следственного комитета, пожар мог произойти из-за неисправной проводки.

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      Елена Торубарова
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