Назван самый ценный хоккеист Кубка Стэнли

Игрок «Эдмонтона» Конор Макдэвид назван самым ценным хоккеистом Кубка Стэнли

Канадский форвард «Эдмонтон Ойлерс» Конор Макдэвид назван самым ценным игроком Кубка Стэнли. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В 25 матчах плей-офф нападающий забросил 8 шайб и сделал 34 результативные передачи. Его команда дошла до финала, где в седьмой встрече уступила «Флорида Пантерс».

Решающая встреча прошла в ночь на вторник, 25 июня. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «пантер», Макдэвид очков не набрал.

Обладателями Кубка Стэнли стали три российских хоккеиста, выступающих за «Флориду». Это вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко.