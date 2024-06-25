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09:10, 25 июня 2024Спорт

Назван самый ценный хоккеист Кубка Стэнли

Игрок «Эдмонтона» Конор Макдэвид назван самым ценным хоккеистом Кубка Стэнли

Фото: Sergei Belski / USA Today Sports / Reuters

Канадский форвард «Эдмонтон Ойлерс» Конор Макдэвид назван самым ценным игроком Кубка Стэнли. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В 25 матчах плей-офф нападающий забросил 8 шайб и сделал 34 результативные передачи. Его команда дошла до финала, где в седьмой встрече уступила «Флорида Пантерс».

Решающая встреча прошла в ночь на вторник, 25 июня. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «пантер», Макдэвид очков не набрал.

Обладателями Кубка Стэнли стали три российских хоккеиста, выступающих за «Флориду». Это вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко.

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      Алексей Гусев
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