Назван самый ценный хоккеист Кубка Стэнли

Канадский форвард «Эдмонтон Ойлерс» Конор Макдэвид назван самым ценным игроком Кубка Стэнли. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В 25 матчах плей-офф нападающий забросил 8 шайб и сделал 34 результативные передачи. Его команда дошла до финала, где в седьмой встрече уступила «Флорида Пантерс».
Решающая встреча прошла в ночь на вторник, 25 июня. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «пантер», Макдэвид очков не набрал.
Обладателями Кубка Стэнли стали три российских хоккеиста, выступающих за «Флориду». Это вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко.