Не желавший попасть в плен раненный на СВО офицер сжег страницы военного билета и выжил

Раненный на СВО офицер сжег страницы военного билета, чтобы не попасть в плен

Раненный на специальной военной операции (СВО) российский офицер с позывным Кайтыр (в переводе с башкирского — «вернется») сжег страницы военного билета, чтобы не попасть в плен. Историю о том, как военный выжил публикует RT.

По словам военного, в апреле 2024 года он был ранен при выполнении боевого задания — командира и двух рядовых атаковали сразу несколько дронов. Кайтыр скомандовал подчиненным разбежаться в стороны — один боец укрылся у здания, а второй успел отступить назад. Офицер оказался окружен беспилотниками и получил тяжелые ранения — от одного сброса его контузило, от последующих — получил ранения рук и ног.

«Двигаться я уже не мог (...) Одна нога сломана, вторая — не двигалась, правая рука абсолютно нерабочая. Двигалась только левая рука, на ней я смог проползти лишь три метра. Я понял, что до утра к своим не доберусь, а днем в поле меня сразу увидят и добьют», — рассказал участник СВО.

С ранением он пять дней пролежал недалеко от позиций противника, пока его сослуживцы пытались прорваться к нему. Чтобы не попасть в плен, тяжелораненый офицер положил рядом с собой гранату и автомат, а также сжег страницы в военном билете, где были написаны адреса и телефоны. Для выживания все эти дни пил только росу — еды и воды у него не было.

Через пять дней группа российских военных смогла прорваться к раненому бойцу и начать эвакуацию. К этому моменту родным уже успели сообщить, что Кайтыр не вернется с фронта. Но буквально через несколько часов уже сам офицер вышел на связь с семьей. В Москве медики провели серию операций, в том числе удалили осколки из позвоночника. После завершения лечения Кайтыр планирует вернуться на фронт.

Ранее сообщалось о другом участнике СВО, который 45 дней пил воду из лужи в ожидании эвакуации. Военнослужащий смог доползти до оставленного противником блиндажа и ждал там до тех пор, пока этот участок не перейдет под российский контроль.