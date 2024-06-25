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13:41, 25 июня 2024Силовые структуры

В СПЧ отреагировали на обривание налысо заключенных СИЗО Ростова после захвата заложников

Член СПЧ Меркачева: обривание заключенных в ростовском СИЗО-1 нарушает их права

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Обривание налысо всех заключенных СИЗО-1 в Ростове-на-Дону нарушает их права и противоречит закону, заявила член Совета по правам человека (СПЧ), журналист Ева Меркачева. Об ужесточении мер содержания арестантов она высказалась в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что теперь все заключенные ростовского СИЗО-1, независимо от вероисповедания, находятся в камере без бороды и волос на голове. Арестантов обрили после захвата заложников террористами, произошедшего 16 июня. Кроме того, охранникам изолятора разрешили проводить более жесткий досмотр подозреваемых.

«Есть некая золотая середина, которой должны придерживаться. Сначала там допустили максимальную расхлябанность, а потом стали всех брить налысо. Изначально в правилах имелось в виду, чтобы вид был у человека опрятный. У террористов был опрятный вид? Нет, у них была борода огромная, волосы. Сейчас они решили вообще всех побрить налысо, и это нарушает закон, то есть они из крайности в крайность бросаются, пытаясь таким образом продемонстрировать, что мы начали работать с проблемой терроризма, но это нарушает права заключенных, многие наверняка не хотели бриться налысо», — высказалась Меркачева.

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Шестеро заключенных сумели выбраться из камеры ростовского СИЗО-1 и взять в заложники сотрудников изолятора утром 16 июня. Позднее спецназ провел штурм следственного изолятора и ликвидировал террористов.

Вскоре выяснилось, что один из арестантов выжил — он получил ранение в голову во время штурма и находился в коме, из которой вышел через пять дней.

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      Екатерина Смирная
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