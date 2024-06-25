Один из главных покупателей российского угля резко сократил его закупки

Bigmint: экспорт российского угля в Индию сократился на 22,4 % в марте-мае

По итогам марта-мая Индия, являющаяся одним из главных покупателей российского угля, сократила закупки всех его видов на 22,4 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го, до 6,76 миллиона тонн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Bigmint.

Замглавы Shree Cement Кирит Ганди связал резкое сокращение импорта российского угля Индией прежде всего с ценами на его перевозку внутри РФ. По его словам, за последнее время стоимость доставки этого ископаемого топлива заметно выросла, что в итоге привело к увеличению конечных цен на данную продукцию.

Снижение импорта из России было вызвано резким сокращением поставок энергетического угля, используемого в основном для производства электроэнергии. Эти поставки по итогам весны сократились на 67 процентов в годовом выражении. В то же время поставки российского коксующегося угля в азиатскую страну продемонстрировали противоположную динамику и увеличились на 44 процента. Этот вид топлива используется для нужд металлургической промышленности.

Весной 2024 года большую привлекательность на индийском рынке приобрел американский энергетический уголь. Его поставки по итогам весны увеличились на 21,6 процента и достигли уровня в 4,47 миллиона тонн. В результате доля угля из США в структуре индийского импорта выросла с 6,7 до 9,2 процента, резюмировали эксперты.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ) сообщила о резком падении поставок еще одного вида российской продукции в Индию. Так, по итогам первого квартала 2024 года импорт азотных удобрений из РФ в азиатскую страну упал на 35 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и снизился до отметки 1,1 миллиона тонн. Эксперты объяснили спад прежде всего подешевевшим газом и импортным СПГ, которые используются для производства 90 процентов карбамида в регионе.