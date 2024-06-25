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12:18, 25 июня 2024Экономика

Один из главных покупателей российского угля резко сократил его закупки

Bigmint: экспорт российского угля в Индию сократился на 22,4 % в марте-мае

Фото: Дмитрий Белкин / Коммерсантъ

По итогам марта-мая Индия, являющаяся одним из главных покупателей российского угля, сократила закупки всех его видов на 22,4 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го, до 6,76 миллиона тонн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Bigmint.

Замглавы Shree Cement Кирит Ганди связал резкое сокращение импорта российского угля Индией прежде всего с ценами на его перевозку внутри РФ. По его словам, за последнее время стоимость доставки этого ископаемого топлива заметно выросла, что в итоге привело к увеличению конечных цен на данную продукцию.

Снижение импорта из России было вызвано резким сокращением поставок энергетического угля, используемого в основном для производства электроэнергии. Эти поставки по итогам весны сократились на 67 процентов в годовом выражении. В то же время поставки российского коксующегося угля в азиатскую страну продемонстрировали противоположную динамику и увеличились на 44 процента. Этот вид топлива используется для нужд металлургической промышленности.

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Весной 2024 года большую привлекательность на индийском рынке приобрел американский энергетический уголь. Его поставки по итогам весны увеличились на 21,6 процента и достигли уровня в 4,47 миллиона тонн. В результате доля угля из США в структуре индийского импорта выросла с 6,7 до 9,2 процента, резюмировали эксперты.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ) сообщила о резком падении поставок еще одного вида российской продукции в Индию. Так, по итогам первого квартала 2024 года импорт азотных удобрений из РФ в азиатскую страну упал на 35 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и снизился до отметки 1,1 миллиона тонн. Эксперты объяснили спад прежде всего подешевевшим газом и импортным СПГ, которые используются для производства 90 процентов карбамида в регионе.

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