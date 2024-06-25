Отец дагестанских террористов проводил заседание по антитеррору за два месяца до нападения

Экс-глава района в Дагестане Омаров проводил заседание по антитеррору в марте

Экс-глава Сергокалинского района Магомед Омаров, сыновья которого устроили теракт в Дагестане, за два месяца до нападения проводил заседание по антитеррору. Информация о проведенном мероприятии размещена на официальном сайте муниципального образования. На это обратил внимание Telegram-канал РЕН ТВ.

Заседание отец дагестанских террористов проводил 28 марта. На нем, в частности, обсуждался вопрос защиты информационного пространства от распространения идеологии терроризма, идей неонацизма и различных деструктивных движений. Замглавы администрации Баркакади Меджидов тогда предлагал создавать и продвигать в интернете антитеррористический контент.

Омаров, подводя итог заседания, рекомендовал организовывать с населением профилактические беседы, объяснять им складывающуюся в стране обстановку.

Ранее Омарова сняли с должности главы Сергокалинского района. На допросе он признался силовикам, что знал о приверженности сыновей к радикальным идеям.