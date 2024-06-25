Парикмахер из Волгограда выиграла в лотерею сотни тысяч рублей

Парикмахер из Волгограда Елена Чугунова выиграла в лотерею 630 тысяч рублей

Жительница Волгограда выиграла в лотерею сотни тысяч рублей и назвала желание, на которое она потратит полученные деньги. Интервью с ней публикует местное агентство «Городские вести».

На эти деньги волгоградка намерена отремонтировать свою квартиру.

Россиянка Елена Чугунова купила два лотерейных билета и стала обладательницей крупного выигрыша в размере 630 тысяч рублей. Парикмахер получала свой выигрыш в Москве вместе с мужем. Волгоградка рассказала, что приобрела два билета и один оказался счастливым. По словам женщины, регулярная игра в лотерею — это ее хобби.

В разговоре с журналистами Чугунова призналась, что выигрыш стал для нее полной неожиданностью. Сейчас в ее квартире идет капитальный ремонт, свободного времени нет, оно все уходит на ремонтные работы. Выигрыш она мечтает потратить на завершение ремонта и на покупку новой мебели.

Ранее житель Новосибирска выиграл в лотерею 30 миллионов рублей и улетел на Мальдивы.