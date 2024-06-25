Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:00, 25 июня 2024Россия

Первый умерший из-за отравленного салата россиянин оказался 21-летним студентом

Shot: первый умерший из-за отравления салатом оказался студентом из Костромы

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Первый умерший от ботулизма из-за отравленного салата оказался 21-летним студентом из Костромы. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot Проверка.

Как выяснило издание, россиянин приехал в гости к бабушке в Нижний Новгород, там он съел салат с некачественной фасолью. Через некоторое время у молодого человека ухудшилось зрение. Он не придал этому значения, списав все на усталость после дороги. Парень в таком состоянии начал готовиться к госэкзаменам.

Затем ему стало резко плохо: по словам близких, онемел язык, было тяжело глотать, дышать, резкие боли в животе. Жителя Костромы увезли в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на все старания медиков, студента спасти не удалось.

Он хотел стать химиком и преподавал в университете. Студент выиграл грант в полмиллиона рублей на проект, связанный с изучением беспилотников.

Ранее сообщалось о регистрации случаев ботулизма в Ярославской, Тамбовской и Костромской областях. До этого заболевших после употребления салата выявляли в Москве, Подмосковье, Татарстане и Нижегородской области.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыт план нападения боевиков в Дагестане. Террористы хотели расправиться с настоятелем храма в Дербенте

      В России заявили об отличном шансе принять скандальный закон о никабах

      Покинувшая Россию компания-золотодобытчик уйдет с Мосбиржи

      ХАМАС настояло на признании России гарантом прекращения огня в секторе Газа

      WBO сняла санкции с российских боксеров

      Опровергнуты данные о коллапсе цивилизации на острове Пасхи

      Юбку из новой коллекции бренда Кайли Дженнер высмеяли в сети фразой «старый подгузник»

      В российском регионе возбудили дела по факту махинаций при строительстве театра и детсада

      Названо число находящихся в стационарах пострадавших при теракте в Дербенте

      В Одессе появились фейковые сотрудники военкомата

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше