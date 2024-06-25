Первый умерший из-за отравленного салата россиянин оказался 21-летним студентом

Shot: первый умерший из-за отравления салатом оказался студентом из Костромы

Первый умерший от ботулизма из-за отравленного салата оказался 21-летним студентом из Костромы. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot Проверка.

Как выяснило издание, россиянин приехал в гости к бабушке в Нижний Новгород, там он съел салат с некачественной фасолью. Через некоторое время у молодого человека ухудшилось зрение. Он не придал этому значения, списав все на усталость после дороги. Парень в таком состоянии начал готовиться к госэкзаменам.

Затем ему стало резко плохо: по словам близких, онемел язык, было тяжело глотать, дышать, резкие боли в животе. Жителя Костромы увезли в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на все старания медиков, студента спасти не удалось.

Он хотел стать химиком и преподавал в университете. Студент выиграл грант в полмиллиона рублей на проект, связанный с изучением беспилотников.

Ранее сообщалось о регистрации случаев ботулизма в Ярославской, Тамбовской и Костромской областях. До этого заболевших после употребления салата выявляли в Москве, Подмосковье, Татарстане и Нижегородской области.