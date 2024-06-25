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13:28, 25 июня 2024Наука и техника

Обнаружена ближайшая потенциально обитаемая суперземля

MNRAS: обнаружена близкая к Солнцу система с тремя суперземлями

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Международная группа астрономов обнаружила три потенциальные экзопланеты типа суперземля, вращающиеся вокруг оранжевого карлика HD 48498. Статья опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Система HD 48498 расположена примерно в 55 световых годах от Земли. Экзопланеты имеют периоды вращения вокруг родительской звезды в 7, 38 и 151 земной день. Самая дальняя планета находится в обитаемой зоне, где условия способствуют потенциальному существованию жидкой воды. Это делает HD 48498 ближайшей планетной системой с суперземлей в обитаемой зоне звезды, похожей на Солнце.

Суперземли были идентифицированы с помощью программы HARPS-N Rocky Planet Search. За десять лет было собрано около 190 высокоточных измерений лучевой скорости с помощью спектрографа HARPS-N. Лучевая (или радиальная) скорость — это скорость изменения расстояния между Землей и звездой, которая возникает из-за колебаний звезды, вызванных вращением вокруг нее массивных объектов.

Минимальная масса экзопланет достигает 5-11 масс Земли. Команда считает, что близость звезды и орбита внешней планеты делают эту систему многообещающей целью для будущих спектроскопических исследований с высоким разрешением.

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      Александр Еникеев
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