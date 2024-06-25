Покинувшая Россию компания-золотодобытчик уйдет с Мосбиржи

Solidcore Resources подала заявку на делистинг акций c Мосбиржи

Покинувшая Россию компания-золотодобытчик Solidcore Resources (бывшая Polymetal) подала заявку на делистинг акций с Мосбиржи. Об уходе с торговой площадке сообщает пресс-служба компании.

Решение о делистинге объясняют недавними санкциями США против Московской биржи. Последний день торгов акциями компании просят назначить на 30 сентября 2024 года. После завершения процедуры ценные бумаги Solidcore Resources будут недоступны для организованных торгов.

Золотодобытчик призвал акционеров обменять имеющиеся бумаги на новые, выпущенные на бирже AIX в Казахстане.

По словам главного исполнительного директора Виталия Несиса, санкции OFAC, полное ограничение в правах для акционеров компании и риски продолжения торгов делают дальнейший листинг на Московской бирже нецелесообразный. С марта 2024 года компания отсутствует в России, что также является основанием для ухода с площадки.

Руководство Polymetal International решило полностью уйти с российского рынка в августе 2023 года. Причиной продажи бизнеса в Polymetal называли возросшие риски продолжения деятельности на территории страны. В июне акционеры компании одобрили решение о смене названия на Solidcore Resources и отказе от выплаты дивидендов за 2023 год.