Против арестованного гендиректора «Центра науки Башкирии» возбудили еще одно дело

В Уфе на гендиректора «Центра науки Башкирии» завели дело о подделке документов

В Уфе против генерального директора некоммерческой организации (НКО) «Центр стратегического развития науки, высшего образования и инноваций Республики Башкортостан», арестованного за мошенничество, возбудили еще одно уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Дело заведено по статье о подделке документов.

В декабре 2023 года сотрудники правоохранительных органов обвинили гендиректора «Центра науки Башкирии» в хищении из бюджета 18,3 миллиона рублей. Мужчина был заключен под стражу, а в его доме и офисе прошли обыски.

По версии следствия, в 2022 году НКО получила субсидии на общую сумму более 119 миллионов рублей в рамках национального проекта «Наука». Обвиняемый решил похитить часть этих денег, заключив два фиктивных договора на 18,3 миллиона рублей, услуги по которому не оказывались, и представив заказчику подложны акты сдачи-приемки.

