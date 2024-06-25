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09:41, 25 июня 2024Наука и техника

Опровергнуты данные о коллапсе цивилизации на острове Пасхи

Science Advances: поселенцы острова Пасхи не совершали экоцид

Фото: Reuters

Ученые Колумбийской климатической школы и Бингемтонского университета опровергли устоявшиеся представления о коллапсе цивилизации на острове Пасхи (Рапа-Нуи). Результаты исследования опубликовали в журнале Science Advances.

В новой работе специалисты утверждали, что жители острова на самом деле не совершали экоцид, уничтожив среду своего обитания, а смогли адаптироваться к условиям окружающей среды. Ранее предполагалось, что поселенцы вырубили все деревья, истощили почвы и истребили птиц, что сделало их жизнь на Рапа-Нуи невозможной.

Авторы предполагают, что численность населения никогда не достигала критических уровней, а жители острова нашли способ справиться с нехваткой ресурсов и на протяжении веков поддерживали небольшое и стабильное население.

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Оказалось, что они использовали технику, называемую альпинарием или каменным мульчированием, заключающаяся в разбрасывании камней в низменностях, защищенных от ветра и соленых брызг. В этих садах, между камнями, выращивался сладкий картофель, что помогло обеспечить стабильный источник пищи. Эти сады могли прокормить несколько тысяч человек, что свидетельствует о долгосрочной устойчивости островной цивилизации.

Камни размером от мяча для гольфа до валунов мешают сухим ветрам и создают турбулентные воздушные потоки, снижая самые высокие дневные температуры у поверхности и продлевая самые низкие ночные. Минеральные вещества, содержащиеся в измельченных камнях, попадали в почву при выветривании, делая почву более плодородной.

При полной зависимости от сладкого картофеля население могло бы составлять около 2000 человек. Однако, учитывая, что около 35-45 процентов рациона составляли морепродукты и другие культуры, такие как бананы и сахарный тростник, численность населения могла достигать 3000 человек, что совпадает с данными первых европейцев, высадившихся на острове.

Эти результаты подрывают теорию демографического бума и коллапса. Радиоуглеродное датирование артефактов и человеческих останков также не подтверждают идею массового перенаселения и экологического разрушения. Это указывает на то, что относительно малочисленное население Рапа-Нуи вело невероятно трудоемкий образ жизни, что обеспечило их выживание.

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      Александр Еникеев
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