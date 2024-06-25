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10:43, 25 июня 2024Россия

Россиянина без перепонки в ухе захотели повторно отправить на СВО

Жителя Приморья без перепонки в ухе захотели повторно отправить на СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Жителя Приморского края без перепонки в ухе захотели повторно отправить на специальную военную операцию (СВО). Подробный комментарий по ситуации россиянин дал Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Мужчина пояснил, что добровольно отправился на фронт в июле 2023 года. Через несколько месяцев службы он получил первое ранение: осколки попали в поясницу, руки, ноги. По словам военного, несмотря на это, его буквально в бинтах снова вернули на передовую. Там он почти сразу попал под обстрел: ему пробило легкое, диафрагму, а в печени остался осколок.

Еще после первого ранения бойцу должны были поставить протез тазобедренного сустава, провести операцию по замене, однако ничего не было сделано. Помимо этого мужчина почти оглох, ему диагностировали акубаротравму.

Приморец не успел пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), его погрузили в автобус, отвезли под Ростов. Сейчас мужчина может передвигаться только с тростью, выяснил канал «Осторожно, новости».

Ранее сообщалось, что в Томской области мужчина прострелил ногу знакомому ради отправки в зону спецоперации.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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