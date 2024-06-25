Российского священника осудят за «нетрезвый образ жизни» и недостойное поведение

Священника Козлова из Саратовской области осудят за «нетрезвый образ жизни»

Иерея Вадима Козлова из Саратовской области запретили в служении и осудят за «нетрезвый образ жизни» и недостойное поведение. Об этом сообщается на сайте Саратовской епархии Русской православной церкви (РПЦ), соответствующий указ подписал митрополит Саратовский и Вольский Игнатий.

В указе митрополита говорится, что поведение российского священника не соответствует званию священнослужителя, а его дело рассмотрит епархиальный суд. В качестве основания для запрещения в служении митрополит Игнатий привел 42-е правило Святых Апостолов, которое касается священнослужителей, злоупотребляющих алкоголем или увлекающихся азартными играми.

«Находясь в состоянии запрещения, вы лишаетесь права носить рясу и наперсный крест, преподавать верующим благословение и совершать богослужения и требы», — говорится в указе.

Ранее сообщалось, что бывший российский священник похитил 23 миллиона рублей у епископа.