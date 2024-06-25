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20:57, 25 июня 2024Мир

Стало известно имя нового генсека Совета Европы

Новым генсеком Совета Европы избрали бывшего президента Швейцарии Алена Берсе
Ален Берсе

Ален Берсе. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Новым генеральным секретарем Совета Европы избрали бывшего президента Швейцарии Алена Берсе. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Берсе сменит на посту хорватского политика Марию Пейчинович-Бурич.

По информации агентства, действие мандата нового генсека начнется 18 сентября. Отмечается, что политик занимал должность президента Швейцарии с 1 января по 31 декабря 2023 года.

Ранее стало известно, что лидеры стран Евросоюза договорились переназначить Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Кроме того, сообщается, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас сменит Жозепа Борреля на посту главы евродипломатии.

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      Дарья Балацкая
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