Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:07, 25 июня 2024Из жизни

Тигрица задрала любителя природы на глазах у его семьи

В Индии тигрица загрызла мужчину в заповеднике на глазах у его жены и детей

Фото: Zulnureen Shariff / Unsplash

В Индии тигрица задрала мужчину в Национальном парке имени Джима Корбетта. Об этом сообщает Punekar News.

В среду 19 июня дикая кошка набросилась на 35-летнего Раджеша Шарму из Дели, который привез на экскурсию в заповедник жену и двоих маленьких детей. Мужчина работал инженером-программистом и был страстным любителем дикой природы.

Как рассказали очевидцы, Шарма сошел с обозначенной тропы и на несколько метров углубился в джунгли, хотя гиды несколько раз просили туристов не делать этого. В итоге тигрица набросилась у него на глазах у всей группы, включая его семью. Несмотря на то что сопровождающие сразу же отогнали животное, помочь мужчине было уже невозможно.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021

Биологи парка заявили, что обычно тигры стараются избегать людей. Однако в этом случае Шарма, по-видимому, зашел на территорию, которую животное считало своей. Администрация заповедника оказывает всю необходимую помощь семье мужчины. Тем не менее там отметили, что он нарушил указания гидов и правила поведения на территории парка, где обитают десятки видов опасных животных.

Ранее в Национальном парке имени Джима Корбетта тигр бросился на машину с туристами. Инцидент попал на видео.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Советники Трампа представили план по завершению конфликта на Украине. Киев может лишиться военной поддержки США

      Президент Чехии высказался о способности России сохранить контроль над новыми регионами

      Женщину обвинили в колдовстве и заставили пить мочу

      В России отменили авиасалон МАКС-2024

      Колония для особо опасных преступников «Белый лебедь» закупила игровую приставку

      Мбаппе забил свой первый гол на чемпионатах Европы

      Российские военные заявили о произошедшем при атаке ВСУ на Севастополь чуде

      Гинеколог перечислила тревожные признаки проблем с женским здоровьем

      Белый дом прокомментировал приглашение Украины в НАТО

      В США две вооруженные женщины открыли огонь по туристу на улице

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше