Тигрица задрала любителя природы на глазах у его семьи

В Индии тигрица загрызла мужчину в заповеднике на глазах у его жены и детей

В Индии тигрица задрала мужчину в Национальном парке имени Джима Корбетта. Об этом сообщает Punekar News.

В среду 19 июня дикая кошка набросилась на 35-летнего Раджеша Шарму из Дели, который привез на экскурсию в заповедник жену и двоих маленьких детей. Мужчина работал инженером-программистом и был страстным любителем дикой природы.

Как рассказали очевидцы, Шарма сошел с обозначенной тропы и на несколько метров углубился в джунгли, хотя гиды несколько раз просили туристов не делать этого. В итоге тигрица набросилась у него на глазах у всей группы, включая его семью. Несмотря на то что сопровождающие сразу же отогнали животное, помочь мужчине было уже невозможно.

Биологи парка заявили, что обычно тигры стараются избегать людей. Однако в этом случае Шарма, по-видимому, зашел на территорию, которую животное считало своей. Администрация заповедника оказывает всю необходимую помощь семье мужчины. Тем не менее там отметили, что он нарушил указания гидов и правила поведения на территории парка, где обитают десятки видов опасных животных.

Ранее в Национальном парке имени Джима Корбетта тигр бросился на машину с туристами. Инцидент попал на видео.