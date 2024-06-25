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12:05, 25 июня 2024Путешествия

Туристка отправилась в отпуск мечты на Бали и назвала его настоящим кошмаром

Daily Mail: туристка поехала в отпуск мечты на Бали и задолжала 8 тысяч долларов

Фото: Gholib / Globallookpress.com

Австралийская туристка отправилась в отпуск мечты на Бали, попала в больницу и назвала поездку настоящим кошмаром. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, 29-летняя Кайла Хигни поехала на индонезийский остров с 30-летней подругой Николой Фокс и ее двухлетним сыном. Почти сразу после прибытия путешественница стала испытывать сильную боль в животе и попала в больницу. Врачи заявили, что у нее острый панкреатит, поэтому необходимо срочное лечение.

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При этом стоимость одной ночи в больнице составляет 1500 долларов. В результате девушка задолжала 8000 долларов (около 700 тысяч рублей) и была вынуждена взять деньги в долг, чтобы купить обратные билеты на самолет.

Ранее канадская туристка отправилась в отпуск на Ямайку, оказалась в больнице, похожей на «адскую дыру», и не выжила. По словам Шеннон Хорнер, ее мать, 65-летняя Келли Бекерли-Мерфи, заболела сразу после прибытия на Ямайку.

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      Марк Успенский
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