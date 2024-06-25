Украинские компании поставили рекорд по заработку за год

Госстат Украины сообщил о рекордном за десять лет заработке предприятий страны

В прошлом году совокупный финансовый результат украинских предприятий составил 863,8 миллиарда гривен (21,3 миллиарда долларов), что стало рекордом за последние десять лет. Об этом со ссылкой на данные Госстата республики сообщил в своем Telegram-канале председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Заработать смогли 71 процент предприятий, их общая прибыль достигла 1,34 триллиона гривен, а убыток остальных 29 процентов — 476 миллиардов гривен. Положительный результат зафиксирован в 14 из 15 секторов экономики за исключением образования.

При этом Гетманцев призвал не переоценивать достижение и не считать, что с предприятиями все в порядке. Он напомнил, что 40 процентов от всего дохода обеспечили финансовая и страховая деятельность. На торговлю пришлось 177 миллиардов гривен прибыли, на промышленность — 118 миллиардов, а на сельское хозяйство — 64 миллиарда.

В минусе, помимо образования, остаются гостинично-ресторанное хозяйство, профессиональная и научно-техническая деятельность, строительство, операции с недвижимостью, культура, спорт и развлечения.

Ранее Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку на 0,5 процентных пункта, до 13 процентов годовых. Поводом для такого решения стали улучшение инфляционных ожиданий и сохранение базовой инфляции на уровне 4,4 процента.