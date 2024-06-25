Украинского депутата отправили под домашний арест за участие в драке

Нардепа Тищенко отправили под домашний арест из-за избиения бойца «Кракена»

Народного депутата Украины Николая Тищенко, причастного к избиению бойца националистического батальона «Кракен» (сформирован ветеранами «Азова», который внесен в список террористических организаций и запрещен в России) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Павлова, отправили под домашний арест. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Сообщается, что Тищенко обязали носить электронный браслет.

Ранее Государственное бюро расследований Украины (ГБР) сообщило, что депутату объявили о подозрении по 146 статье Уголовного кодекса Украины («Незаконное лишение свободы или похищение человека»).

По данным «Страны», охранники Тищенко напали на Павлова во время прогулки с младенцем. Мужчину заковали в наручники и избили. Как утверждает депутат, боец «Кракена» курировал охрану мошеннических кол-центров.