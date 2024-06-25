В Дагестане описали действующие меры борьбы с террористами фразой «как 10 лет назад»

Глава Меликов признал недоработки в Дагестане в плане по борьбе с терроризмом

Глава Дагестана Сергей Меликов описал действующие в республике меры борьбы с террористами фразой «как 10 лет назад». Его комментарий был опубликован в Telegram-канале Brief.

Он признал, что в регионе есть недоработки в плане борьбы с терроризмом.

«Власти действуют "как 10 лет назад", а терроризм за это время изменился. Ранее он был похож на бандитизм, сейчас удар наносится в межконфессиональное согласие», — отметил Меликов.

Глава Дагестана поставил в один ряд акции против мобилизации, осенние беспорядки в аэропорту Махачкалы и недавние теракты в республиканском центре и Дербенте. По его мнению, так развивается экстремизм. Если этот процесс не остановить, то следующим этапом будут боевые действия, подчеркнул Меликов.

23 июня в городах Дагестана произошла серия терактов. В Дербенте вооруженные люди напали на синагогу и православный храм, в Махачкале — обстреляли пост ДПС. По последним данным, жертвами боестолкновений стали 25 человек, среди которых 15 сотрудников правоохранительных органов, пять гражданских и еще пять человек, чьи личности еще не установили.